Энергетики обнародовали графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю с 9 по 15 февраля.

Графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю с 9 по 15 февраля продлятся из-за запланированных работ энергетиков, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили несколько общин на официальных страницах в Фейсбуке.

Из-за проведения плановых технических и ремонтных работ на электросетях возможны временные отключения электроэнергии. Такие мероприятия проводятся для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий. Потому запланированы графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю с 9 по 15 февраля.

В связи с плановыми работами 09.02.2026 с 09:00 до 17:00 будет отсутствовать электроснабжение в населенном пункте:

Старый Лысец (улицы Вячеслава Чорновила, Васыля Стуса).

В населенном пункте Старый Лысець также запланированы временные отключения электроэнергии в связи с проведением плановых работ на электросетях:

10 февраля 2026 с 09:00 до 17:00 электроснабжение будет отсутствовать в части домов на улицах Полева и Михаила Коцюбынського.

11 февраля 2026 с 09:00 до 17:00 обесточивание коснется других улиц населенного пункта, в частности: Богдана Хмельныцького, Гайова, Залысецька, Зелена, Квитнева, Мыхайла Грушевського, Мыхайла Коцюбынського, Петра Сагайдачного та Тараса Шевченка.

Также будет отсутствовать электроснабжение ежедневно с 09.02.2026 по 10.02.2026 с 09:00 по 17:00 в таких населенных пунктах:

Джуркив (улицы Васыля Стефаныка, Гайова, Зелена, Ивана Франка, Ирчана, Комарова, Кузнецова, М.Черемшыны, Мартовича, Мельничука, Михайла Грушевського, Молодіжна, Ольгы Кобылянськои, Тараса Шевченка, Тракторна, Украинська, Ю.Гагарина)

Пыщаче (улицы Довбуша, Козланюка, Украинська)

Пидгайчыкы (ул. Чигры)

Кроме этого, 10.02.2026 с 09:00 до 15:00 будет отсутствовать электроснабжение в Назирна по адресам Леси Украинки, Тараса Шевченко.

11.02.2026 с 09:00 по 15:00 часов будет отсутствовать электроснабжение в населенном пункте Пидгайчыкы на улицах Ивана Франка, Левада, Левадна, Сильська, Ярослава Мудрого.

