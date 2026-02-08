Графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю с 9 по 15 февраля продлятся из-за запланированных работ энергетиков, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили несколько общин на официальных страницах в Фейсбуке.

Из-за проведения плановых технических и ремонтных работ на электросетях возможны временные отключения электроэнергии. Такие мероприятия проводятся для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий. Потому запланированы графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю с 9 по 15 февраля.

В связи с плановыми работами 09.02.2026 с 09:00 до 17:00 будет отсутствовать электроснабжение в населенном пункте:

  • Старый Лысец (улицы Вячеслава Чорновила, Васыля Стуса).

В населенном пункте Старый Лысець также запланированы временные отключения электроэнергии в связи с проведением плановых работ на электросетях:

  • 10 февраля 2026 с 09:00 до 17:00 электроснабжение будет отсутствовать в части домов на улицах Полева и Михаила Коцюбынського.
  • 11 февраля 2026 с 09:00 до 17:00 обесточивание коснется других улиц населенного пункта, в частности: Богдана Хмельныцького, Гайова, Залысецька, Зелена, Квитнева, Мыхайла Грушевського, Мыхайла Коцюбынського, Петра Сагайдачного та Тараса Шевченка.

Укрэнерго, свет, электричество

Также будет отсутствовать электроснабжение ежедневно с 09.02.2026 по 10.02.2026 с 09:00 по 17:00 в таких населенных пунктах:

  • Джуркив (улицы Васыля Стефаныка, Гайова, Зелена, Ивана Франка, Ирчана, Комарова, Кузнецова, М.Черемшыны, Мартовича, Мельничука, Михайла Грушевського, Молодіжна, Ольгы Кобылянськои, Тараса Шевченка, Тракторна, Украинська, Ю.Гагарина)
  • Пыщаче (улицы Довбуша, Козланюка, Украинська)
  • Пидгайчыкы (ул. Чигры)

Кроме этого, 10.02.2026 с 09:00 до 15:00 будет отсутствовать электроснабжение в Назирна по адресам Леси Украинки, Тараса Шевченко.

11.02.2026 с 09:00 по 15:00 часов будет отсутствовать электроснабжение в населенном пункте Пидгайчыкы на улицах Ивана Франка, Левада, Левадна, Сильська, Ярослава Мудрого.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов во Львове: с популярными товарами возникли проблемы, что происходит.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львове: что происходит с популярными товарами.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области: часть экспрессов не будет курсировать, "Укрзализныця" выдала детали.