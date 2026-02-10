Новый график движения поездов в Полтавской области и возобновление проезда этих маршрутов позволит пассажирам планировать поездки без дополнительных пересадок.

Новый график движения поездов в Полтавской области вводится из-за окончания ремонтных работ, продолжавшихся в регионе, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

На Полтавщине возобновляют курсирование ряда пригородных маршрутов, ранее временно отмененных. После завершения ремонтно-восстановительных работ на инфраструктурных объектах региона поезда снова возвращаются к привычному графику движения.

С 10 февраля возобновлено курсирование следующих пригородных поездов:

№6361 и №6365 – Ромодан – Гребенка;

№6364 и №6370 – Гребенка – Ромодан;

№6726 – Ромодан – Миргород;

№6723 – Миргород – Ромодан;

№6368 - Гребенка - Лубны;

№6367 - Лубны - Гребенка.

Новый график движения поездов в Полтавской области и возобновление проезда этих маршрутов позволит пассажирам снова удобно добираться до населенных пунктов области и планировать поездки без дополнительных пересадок. Актуальное и детальное расписание поездов советуют проверять на официальном сайте Укрзализныци.

Также в Решетиловском городском совете сообщили о возобновлении автобусного сообщения между населенными пунктами Демидовского старостинского округа и областным центром. Начиная с 10 февраля, жители округа снова смогут удобно добираться до Полтавы и возвращаться обратно в обратном направлении.

По информации городского совета, автобус будет осуществлять рейсы по определенному графику в несколько дней недели, что позволит пассажирам планировать поездки в город для решения рабочих, учебных или бытовых вопросов.

График движения автобуса:

Вторник, среда, пятница, суббота:

Пустовары — Полтава АС-1: 07:00 – 07:50

Полтава АС-1 - Пустовары: 12:50 - 13:40

Пятница и суббота (дополнительные рейсы):

Пустовары - Полтава АС-1: 14:10 - 15:00

Полтава АС-1 - Пустовары: 17:10 - 18:00

