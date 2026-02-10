Новий графік руху поїздів в Полтавській області та відновлення проїзду цих маршрутів дозволить пасажирам планувати поїздки без додаткових пересадок.

Новий графік руху поїздів в Полтавській області вводиться через закінчення ремонтних робіт, що тривали в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

На Полтавщині відновлюють курсування низки приміських маршрутів, які раніше були тимчасово скасовані. Після завершення ремонтно-відновлювальних робіт на інфраструктурних об’єктах регіону поїзди знову повертаються до звичного графіка руху.

Із 10 лютого відновлено курсування таких приміських поїздів:

№6361 та №6365 — Ромодан – Гребінка;

№6364 та №6370 — Гребінка – Ромодан;

№6726 — Ромодан – Миргород;

№6723 — Миргород – Ромодан;

№6368 — Гребінка – Лубни;

№6367 — Лубни – Гребінка.

Новий графік руху поїздів в Полтавській області та відновлення проїзду цих маршрутів дозволить пасажирам знову зручно діставатися до населених пунктів області та планувати поїздки без додаткових пересадок. Актуальний і детальний розклад руху поїздів радять перевіряти на офіційному сайті Укрзалізниці.

Також у Решетилівській міській раді повідомили про відновлення автобусного сполучення між населеними пунктами Демидівського старостинського округу та обласним центром. Починаючи з 10 лютого, жителі округу знову матимуть можливість зручно діставатися до Полтави та повертатися назад у зворотному напрямку.

За інформацією міської ради, автобус здійснюватиме рейси за визначеним графіком у кілька днів тижня, що дозволить пасажирам планувати поїздки до міста для вирішення робочих, навчальних або побутових питань.

Графік руху автобуса:

Вівторок, середа, п’ятниця, субота:

Пустовари — Полтава АС-1: 07:00 – 07:50

Полтава АС-1 — Пустовари: 12:50 – 13:40

П’ятниця та субота (додаткові рейси):

Пустовари — Полтава АС-1: 14:10 – 15:00

Полтава АС-1 — Пустовари: 17:10 – 18:00

