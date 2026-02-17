Назначение субсидии для пенсионеров в Одесской области производится с учетом совокупного дохода семьи.

В 2026 году продолжат поддерживать пенсионеров, отапливающих жилье сжиженным газом или твердым топливом, назначая субсидии в Одесской области, пишет Politeka.net.

Детали раскрыли в ПФУ.

Право на оформление такой жилищной субсидии имеют граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся на территории государства.

Назначение субсидии для пенсионеров в Одесской области производится с учетом совокупного дохода семьи за предыдущий календарный год. Сумма выплаты определяется индивидуально для каждого домохозяйства в зависимости от финансового состояния и расходов. При этом установлена ​​минимальная норма обеспечения твердым топливом — 2 тонны в год.

По информации Пенсионного фонда Украины, подать заявление можно как лично, так и дистанционно. В частности, обратиться можно:

в сервисный центр ПФУ;

в сельский, поселковый или городской совет;

в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Также доступна онлайн-подача документов через:

веб-портал электронных услуг ПФУ;

официальный сайт Министерства социальной политики;

портал «Дія».

В то же время, домохозяйство может одновременно получать субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности на электроэнергию, газ для приготовления пищи, водоснабжение, водоотвод, вывоз бытовых отходов и другие коммунальные услуги.

Кроме того, следует подготовить пакет документов:

заявление и декларацию установленного образца;

договор найма аренды жилья (при наличии);

копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);

справку о доходах (если в декларации указаны доходы, информация о которых отсутствует в Государственной налоговой службе или ПФУ).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Одесской области: часть украинцев получит повышение на 20%, кому повезет.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Одессе: каких проблем следует ожидать украинцам.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: где и как можно получить горячую еду.