Графики отключения света в Полтавской области на 12 февраля будут действовать с 8 до 16 часов в некоторых населенных пунктах.

Графики отключения света в Полтавской области продлятся 12 февраля в части региона из-за плановых и профилактических работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

Графики отключения света в Полтавской области на 12 февраля будут действовать с 8 до 16 часов. Ограничения коснутся населенного пункта Гунькы на улицах:

Кошова — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лисова — № 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28

Лугова — № 7

Заозерна — № 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12

пров. Луговый — № 1, 2, 3, 5, 7

Центральна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

Козацька — № 2, 4, 13

Козача — № 1, 3, 7, 9, 10, 11

Камяна — № 2, 8

пров. Камянськый — № 1, 6

Кроме этого, обесточения продолжаются с 8 до 16 часов в населенном пункте Крамаренкы на ул.

Тараса Шевченка - № 2, 3, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 28А, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 50 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 80, 82, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 100, 4 122, 124, 126, 130, 132, 134, 134А, 138, 142, 146

Также электричества не будет в селе Демыдивка. Ограничения будут действовать с 8 до 16 часов в домах по адресам:

Сонячна — № 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Украинськои Перемогы — № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25

Центральна — № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героив ЗСУ — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Вышнева — № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Набережна — № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

Садова — № 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

К тому же будут продолжаться отключения света в селе Запсилля с 8 до 16 часов в домах на улицах:

Молодижна — № 1–17

Вышнева — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Героив Украины — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17

Грузынська — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Ивана Котляревського — № 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Кленова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 41

пров. Медовый — № 6, 7

пров. Мыру — № 1, 3

Набережна — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12

тупык Пищаный — № 1, 3, 4

Свитанкова — № 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Степова — № 3, 4, 5, 6, 7

пров. Степовый — № 1, 9

Тараса Шевченка — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Теплычна — № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Центральна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 104, 105А, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 115, 118, 120, 121, 121А, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 132

Шкильна — № 1, 4, 5, 6, 8, 9

Жителям, указанным выше населенным пунктам, следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

