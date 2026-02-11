Графики отключения света в Одесской области будут действовать из-за плановых и профилактических работ энергетиков 12 февраля, сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона со ссылкой на «Одеські електромережі».

Графики отключения света в Одесской области на 12 февраля коснутся ряда населенных пунктов. В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК «Одеські електромережі» 12.02.2026 года будет проводить профилактические работы в Граденицах.

В связи с выполнением данных работ с 8.00 до 17.00 будет полное отключение электроэнергии на улицах:

Веселая, Дружбы, Зеленая, Звездная, Набережная, Победы, Покровская, Пограничная, Проезд Героев Чернобыля, Рыбацкая, Садовая, Свободы, Солнечная, Хуторская, Центральная, Шевченко, Широкая, пер. 1-й Степной, пер. Победы, пер. Радостный, пер. Тихий, пров. Черноморский, Мира.

Также с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ДТЭК «Одеські електромережі» 12 февраля 2026 года будет проводить профилактические работы в Беляевке. В связи с выполнением данных работ с 9.00 до 18.00 будет отключено полное обесточивание улиц.

Кипенко, Костина, Приднестровская.

Жителей просят заранее подготовиться к графику отключения света в Одесской области на 10 февраля, учесть это при планировании ежедневных дел и пользоваться электроприборами с осторожностью.

ДТЭК «Одеські електромережі» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram.



