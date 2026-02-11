Графіки відключення світла в Одеській області будуть діяти через планові та профілактичні роботи енергетиків 12 лютого, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Одеські електромережі».

Графіки відключення світла в Одеській області на 12 лютого торкнуться низки населених пунктів. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК «Одеські електромережі» 12.02.2026 року буде проводити профілактичні роботи в Граденицях.

У зв’язку з виконанням даних робіт з 8.00 до 17.00 буде повне відключення електроенергії на вулицях:

Весела, Дружби, Зелена, Зоряна, Набережна, Перемоги, Покровська, Прикордонна, Проїзд Героїв Чорнобиля, Рибацька, Садова, Свободи, Сонячна, Хутірська, Центральна, Шевченка, Широка, пров. 1-й Степовий, пров. Перемоги, пров. Радісний, пров. Тихий, пров. Чорноморський, Миру.

Також, з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК «Одеські електромережі» 12 лютого 2026 року буде проводити профілактичні роботи в Біляївці. У зв’язку з виконанням даних робіт з 9.00 до 18.00 буде відключення повне знеструмлення настуних вулиць:

Кіпенка, Костіна, Придністровська.

Жителів просять заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області на 12 лютого, врахувати це при плануванні щоденних справ та користуватися електроприладами з обережністю.

ДТЕК «Одеські електромережі» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

