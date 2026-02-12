Новый график движения поездов в Харькове ввели после того, как экспрессы, следовавшие в Ужгород, прекратили заезжать в Сумы из-за угрозы обстрелов объектов железнодорожной инфраструктуры в Сумской области, сообщает Politeka.

Об изменениях проинформировали в "Укрзализныце", уточнив, что корректировки коснулись маршрутов №45/46 Ужгород-Харьков и №113/114 Ужгород-Харьков.

Новый график движения поездов предполагает, что теперь эти экспрессы курсируют южнее и проходят через Лубны, Миргород, Полтаву и Люботин.

Такое решение было принято из соображений безопасности пассажиров и работников железной дороги, учитывая ситуацию в регионе. В то же время для обеспечения транспортного сообщения с 7 февраля назначили дополнительный быстрый состав № 213/214 в Сумы.

Он курсирует ежедневно с остановками в Люботине, Богодухове, Кириковке и Тростянце. Из нашего облцентра он отправляется в 9:00 и прибывает в Сумы в 12:17, а в обратном направлении отправляется в 12:57 и прибывает в конечную в 16:01.

Именно такие изменения предусматривают новый график движения поездов в Харькове, учитывающий возможность дальнейших пересадок для пассажиров.

В нашем облцентре №213/214 Сумы-Харьков доступны пересадки на семь складов дальнего сообщения в направлении запада и юга. Речь идет о рейсах №45 Харьков-Ужгород, №93 Харьков-Холм.

Также в этот список вошли №1 Харьков-Ворохта, №123 Харьков-Черновцы, №7 Харьков-Одесса, №63 Харьков-Перемышль и №113 Харьков-Ужгород.

В Сумах с №213/214 Харьков-Сумы гарантирована пересадка на №775/776 Сумы-Киев. В столице пассажиры могут продолжить путешествие более чем тридцатью составами дальнего сообщения в разные города страны.

