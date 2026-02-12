Новий графік руху поїздів у Харкові ввели після того, як експреси, які прямували до Ужгорода, припинили заїжджати до Сум через загрозу обстрілів об’єктів залізничної інфраструктури у Сумській області, повідомляє Politeka.

Про зміни проінформували в "Укрзалізниці", уточнивши, що коригування торкнулися маршрутів № 45/46 Ужгород-Харків та № 113/114 Ужгород-Харків.

Новий графік руху поїздів передбачає, що тепер ці експреси курсують південніше та проходять через Лубни, Миргород, Полтаву і Люботин.

Таке рішення ухвалили з міркувань безпеки пасажирів і працівників залізниці, враховуючи ситуацію в регіоні. Водночас, для забезпечення транспортного сполучення з 7 лютого призначили додатковий швидкий склад № 213/214 до Сум.

Він курсує щоденно із зупинками у Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці. З нашого облцентру він відправляється о 9:00 і прибуває до Сум о 12:17, а у зворотному напрямку вирушає о 12:57 та прибуває до кінцевої о 16:01.

Саме такі зміни передбачає новий графік руху поїздів у Харкові, який також враховує можливість подальших пересадок для пасажирів.

У нашому облцентрі з № 213/214 Суми-Харків доступні пересадки на сім складів далекого сполучення у напрямку заходу та півдня. Йдеться про рейси № 45 Харків-Ужгород, № 93 Харків-Холм.

Також до цього списку увійшли № 1 Харків-Ворохта, № 123 Харків-Чернівці, № 7 Харків-Одеса, № 63 Харків-Перемишль та № 113 Харків-Ужгород.

У Сумах із № 213/214 Харків-Суми гарантована пересадка на № 775/776 Суми-Київ. У столиці пасажири можуть продовжити подорож більш ніж тридцятьма складами далекого сполучення до різних міст країни.

