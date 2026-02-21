Работа для пенсионеров в Запорожье остается актуальной, поскольку город предлагает стабильные вакансии по официальному оформлению и гибким условиям, сообщает Politeka.

В городе растет количество предложений с разными графиками и умеренной нагрузкой, что делает занятость удобнее для людей постарше. Актуальные вакансии регулярно публикуют на платформе work.ua , позволяющей быстро ознакомиться с возможными местами работы.

Сеть автозаправочных комплексов OKKO открыла набор продавцов-кассиров с зарплатой около 22 тысяч гривен в месяц. Работникам гарантируют официальное трудоустройство, оплачиваемые больничные, 24 дня ежегодного отпуска и своевременную выплату заработной платы. Также предусмотрено медицинское страхование с обследованиями и амбулаторным лечением.

Сервисный центр бытовой техники «Молько» предлагает вакансию менеджера по оплате от 20 до 26 тысяч гривен. В обязанности входит прием и выдача оборудования, организация доставки и работа в системе 1С. Пятидневный график: с 9:00 до 17:00, с дежурством в субботу до 15:00. Новых сотрудников обучают на месте и обеспечивают всем необходимым.

В швейном направлении ООО «МИК» приглашает портных в экспериментальный цех. Заработок колеблется от 35 до 40 тысяч гривен. Специалисты работают с готовыми лекалами, изготовляя спецодежду, форму и текстиль. От кандидатов ожидают внимательности и практических навыков, а собеседования проводят на Северном шоссе, 69.

Таким образом, работа для пенсионеров в Запорожье позволяет выбрать вакансию с приемлемым уровнем ответственности, совмещать занятость с личными делами и оставаться активной и социально привлеченной. Новые предложения постоянно появляются, что позволяет каждому найти соответствующую должность по интересам и опыту.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: список вакансий, где платят более 20 тысяч ежемесячно.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: какие навыки нужно иметь, чтобы получать до 26 000 гривен.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: кому ждать дома.