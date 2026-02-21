Робота для пенсіонерів у Запоріжжі дозволяє обрати вакансію з прийнятним рівнем відповідальності.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі залишається актуальною, оскільки місто пропонує стабільні вакансії з офіційним оформленням та гнучкими умовами, повідомляє Politeka.

У місті зростає кількість пропозицій із різними графіками та помірним навантаженням, що робить пошук зайнятості зручнішим для людей старшого віку. Актуальні вакансії регулярно публікують на платформі work.ua, що дозволяє швидко ознайомитися з можливими місцями роботи.

Мережа автозаправних комплексів OKKO відкрила набір продавців-касирів із зарплатою близько 22 тисяч гривень на місяць. Працівникам гарантують офіційне працевлаштування, оплачувані лікарняні, 24 дні щорічної відпустки та своєчасну виплату заробітної плати. Також передбачене медичне страхування з обстеженнями й амбулаторним лікуванням.

Сервісний центр побутової техніки «Молько» пропонує вакансію менеджера з оплатою від 20 до 26 тисяч гривень. До обов’язків входить прийом і видача обладнання, організація доставки та робота в системі 1С. Графік п’ятиденний: з 9:00 до 17:00, із чергуванням у суботу до 15:00. Нових співробітників навчають на місці та забезпечують усім необхідним.

У швейному напрямі ТОВ «МІК» запрошує кравців до експериментального цеху. Заробіток коливається від 35 до 40 тисяч гривень. Фахівці працюють із готовими лекалами, виготовляючи спецодяг, форму та текстиль. Від кандидатів очікують уважності та практичних навичок, а співбесіди проводять на Північному шосе, 69.

Таким чином, робота для пенсіонерів у Запоріжжі дозволяє обрати вакансію з прийнятним рівнем відповідальності, поєднувати зайнятість із особистими справами та залишатися активним і соціально залученим. Нові пропозиції постійно з’являються, що дає змогу кожному знайти відповідну посаду за інтересами та досвідом.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: список вакансій, де платять понад 20 тисяч щомісяця.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: які навички потрібно мати, щоб отримувати до 26 000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області: кому чекати на домівку.