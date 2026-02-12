Прогноз погоды на неделю с 13 по 19 февраля в Запорожье поможет подготовиться к резким колебаниям температуры и осадков.

Прогноз погоды на неделю с 13 по 19 февраля в Запорожье ожидается переменная облачность и кратковременные осадки в отдельные дни, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю с 13 по 19 февраля в Запорожье предоставили на платформе sinoptik.ua.

13 февраля небо над городом будет затянуто облаками с утра до вечера. Температура будет колебаться от +1° ночью до +8° днем.

14 февраля небо будет облачным, однако вечером следует ожидать прояснений. Ночью и утром возможен дождь, который во второй половине дня постепенно прекратится.

Температура днем ​​поднимется до +5°, ветер южный со скоростью до 2,7 м/с, вероятность осадков будет до 96%.

15 февраля прогноз погоды на неделю с 13 по 19 февраля в Запорожье показывает дальнейшее удержание облачности, а днем ​​и вечером ожидаются кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью будет около +1°, днем ​​поднимется до +7°. Ветер преимущественно северо-восточный, скорость будет колебаться от 0,7 до 7,6 м/с.

16 февраля атмосфера на улице будет оставаться пасмурной, но без осадков. Температура будет колебаться от -1° до +8°. Ветер ожидается северо-восточный 1,9–5,2 м/с.

17 февраля день пройдет с переменной облачностью, осадков не прогнозируют. Ночью температура составит -3, днем ​​достигнет +1, ветер 2,9-4,3 м/с. Атмосферное давление удерживается на уровне 744-746 мм.

18 февраля синоптики ожидают преимущественно облачную погоду. Ночью и утром возможен снег, который прекратится вечером. Температура будет колебаться от -3 до +3°, ветер 4,6-5,3 м/с.

19 февраля небо останется частично облачным, осадки не прогнозируются. Температура ночью -5°, днем ​​до 0°, ветер 3,9-5,4 м/с.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: как найти дом.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: украинцам пообещали новую выплату, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области: жители заметили значительный рост цен.