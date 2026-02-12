Прогноз погоды на неделю с 13 по 19 февраля в Запорожье ожидается переменная облачность и кратковременные осадки в отдельные дни, сообщает Politeka.
Прогноз погоды на неделю с 13 по 19 февраля в Запорожье предоставили на платформе sinoptik.ua.
13 февраля небо над городом будет затянуто облаками с утра до вечера. Температура будет колебаться от +1° ночью до +8° днем.
14 февраля небо будет облачным, однако вечером следует ожидать прояснений. Ночью и утром возможен дождь, который во второй половине дня постепенно прекратится.
Температура днем поднимется до +5°, ветер южный со скоростью до 2,7 м/с, вероятность осадков будет до 96%.
15 февраля прогноз погоды на неделю с 13 по 19 февраля в Запорожье показывает дальнейшее удержание облачности, а днем и вечером ожидаются кратковременные дожди.
Температура воздуха ночью будет около +1°, днем поднимется до +7°. Ветер преимущественно северо-восточный, скорость будет колебаться от 0,7 до 7,6 м/с.
16 февраля атмосфера на улице будет оставаться пасмурной, но без осадков. Температура будет колебаться от -1° до +8°. Ветер ожидается северо-восточный 1,9–5,2 м/с.
17 февраля день пройдет с переменной облачностью, осадков не прогнозируют. Ночью температура составит -3, днем достигнет +1, ветер 2,9-4,3 м/с. Атмосферное давление удерживается на уровне 744-746 мм.
18 февраля синоптики ожидают преимущественно облачную погоду. Ночью и утром возможен снег, который прекратится вечером. Температура будет колебаться от -3 до +3°, ветер 4,6-5,3 м/с.
19 февраля небо останется частично облачным, осадки не прогнозируются. Температура ночью -5°, днем до 0°, ветер 3,9-5,4 м/с.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: как найти дом.
Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: украинцам пообещали новую выплату, сколько можно получить.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области: жители заметили значительный рост цен.