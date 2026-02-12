Прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 лютого в Запоріжжі допоможе підготуватися до різких коливань температури та опадів.

Прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 лютого в Запоріжжі передбачає мінливу хмарність і короткочасні опади в окремі дні, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 лютого в Запоріжжі надали на платформі sinoptik.ua.

13 лютого небо над містом буде затягнуте хмарами від ранку до вечора. Температура коливатиметься від +1° вночі до +8° вдень.

14 лютого небо залишиться хмарним, проте ввечері слід очікувати прояснень. Вночі та вранці можливий дрібний дощ, який у другій половині дня поступово припиниться.

Температура вдень підніметься до +5°, вітер південний із швидкістю до 2,7 м/с, ймовірність опадів становитиме до 96%.

15 лютого прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 лютого в Запоріжжі показує подальше утримання хмарності, а вдень і ввечері очікуються короткочасні дощі.

Температура повітря вночі буде близько +1°, вдень підніметься до +7°. Вітер переважно північно-східний, швидкість коливатиметься 0,7–7,6 м/с.

16 лютого атмосфера на вулиці залишатиметься похмурою , але без опадів. Температура коливатиметься від -1° до +8°. Вітер очікується північно-східний 1,9–5,2 м/с.

17 лютого день пройде з мінливою хмарністю, опадів не прогнозують. Вночі температура складе -3°, вдень досягне +1°, вітер 2,9–4,3 м/с. Атмосферний тиск утримається на рівні 744–746 мм.

18 лютого синоптики очікують переважно хмарну погоду. Вночі та вранці можливий сніг, який припиниться тільки ввечері. Температура коливатиметься від -3° до +3°, вітер 4,6–5,3 м/с.

19 лютого небо залишиться частково хмарним, опадів не прогнозують. Температура вночі буде -5°, вдень до 0°, вітер 3,9–5,4 м/с.

