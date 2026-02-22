Саме так реалізується безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області доступне у кількох громадах регіону для людей, які втратили дім через війну, повідомляє Politeka.

У селі Потоки Жмеринського району пропонують будинок на п’ять місць. Оселя зведена у 1987 році, має чотири кімнати, веранду, дві літні кухні, господарські споруди та погріб. На подвір’ї — криниця, опалення пічне, газ і централізоване водопостачання відсутні. Є город і плодові дерева. Власники шукають охайних мешканців без шкідливих звичок, готових доглядати господарство.

У Вінниці на вулиці Лесі Українки також доступні два місця у будинку для жінок із дітьми. Проживання можливе на різний термін, заселення відкрите з 20 грудня.

Тим, хто планує переїзд, радять спершу визначити критерії: безпека, робота, медична інфраструктура, навчальні заклади. Актуальну інформацію про розміщення публікує державний проєкт «Там, де вас чекають». На інтерактивній мапі зазначені контакти координаційних центрів та кількість вільних місць.

Фахівці рекомендують заздалегідь підготувати документи, уточнити кількість осіб, потребу в медичній чи психологічній підтримці, можливість поселення з тваринами. Важливо користуватися перевіреними ресурсами й не погоджуватися на передоплату. У разі підозрілих дій слід звертатися до поліції за номером 102.

Держава надає тимчасове помешкання з відповідного фонду строком до року з можливістю продовження. Площа визначається індивідуально, однак на людину передбачено не менше шести квадратних метрів. Пріоритет мають багатодітні родини, вагітні, люди з інвалідністю, громадяни старшого віку та сім’ї, чиє майно зруйноване.

Щоб стати на облік, необхідно звернутися до ЦНАПу або органу місцевого самоврядування за місцем перебування та подати заяву з пакетом підтверджувальних паперів. Після реєстрації заявнику присвоюють індивідуальний номер.

Окрім державних механізмів, переселенці можуть шукати варіанти через платформу «Прихисток», сервіс «Допомагай» чи телеграм-бот «Турботник». Саме так реалізується безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області, поєднуючи місцеві ініціативи та загальнонаціональні програми.

