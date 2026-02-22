Возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей, поэтому составлены графики отключения света в неделю с 23 февраля по 1 марта в Черкасской области.

Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 23 февраля по 1 марта продлятся в части региона, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредил Шполянский филиал «Черкасиобленерго».

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлены графики отключения света на неделю с 23 февраля по 1 марта в Черкасской области. Шполянский филиал ПАО « «Черкасиобленерго» предупреждает об отключении электроэнергии в общине.

23.02.2026 года с 8:00 до 17:00 часов, временные перерывы в электроснабжении предусмотрены сразу в нескольких населенных пунктах, где будут проводиться необходимые технические работы на электросетях:

с. Топыльна ул. Шевченка

с. Водяне ул. Пасична

с. Лозуватка ул. Паркова

24.02.2026 года с 8:00 до 17:00 часов, временно прекратят электроснабжение в части домовладений, расположенных по адресам:

с. Товмач ул. Скуцького, Крфмчанське виддилення

с. Топыльна ул. Кобзаря / Топфльнянський старостат, пошта, ФАП

25.02.2026 года с 8:00 до 17:00 часов, отключение света будет касаться домов в следующих населенных пунктах:

с. Топыльна ул. Шевченка, Лисова

г. Шпола ул. Грушевського, Франка

26.02.2026 года с 8:00 до 17:00 часов , плановые обесточивания запланированы в населенных пунктах:

с. Топыльна ул. Шевченка / магазын «Хлыб и до хлиба»

г. Шпола ул. Днипровська, пров. Днипровський, М. Садовського, Благовисна (частично, Зоряна, Сонячна (частично) / магазын «Продукты»

27.02.2026 года в отдельных населенных пунктах общины состоятся плановые отключения электроэнергии в связи с проведением технических работ на сетях. С 08:00 до 16:00 света не будет:

в селе Топыльна – на улице Кобзаря;

в городе Шпола - на улицах Амосова, Яблунева, Ягидна, Довженка, Братив Коломийченкив, Ярового, О. Фомина, Р. Дульнева, а также частично на улице Слобидська.

Плановые работы производятся с целью повышения надежности и качества электроснабжения. Жителей просят заранее подготовиться к возможным неудобствам, спланировать использование электроприборов и учесть указанную информацию по повседневным делам. Электроснабжение будет возобновлено сразу после завершения работ.

