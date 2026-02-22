Будут проводить плановые технические работы на электросетях, через низ введены графики отключения света в Виннице на неделю с 23 февраля по 1 марта.

Украинцам обнародовали дополнительные графики отключения света в Виннице на неделю с 23 февраля по 1 марта, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Вінницяобленерго».

Энергетики «Вінницяобленерго» будут проводить плановые технические работы на электросетях, которые могут временно повлиять на стабильность электроснабжения. В связи с этим в Виннице утверждены графики отключения электроэнергии на неделю с 23 февраля по 1 марта.

23.02.2026 года продлятся плановые и профилактические работы, в связи с этим с 9 до 16 часов обесточат следующие улицы города:

Князив Кориатовычив: 114/94, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 153, 155; 157/181А

25.02.2026 года с 10 до 16 часов выключения коснутся следующих адресов:

Корольова: 1, 1А, 2-21, 22-41, 42-46, 49, 50, 52, 54, 56, 58;

Пырогова: 274-284, 290-296, 300-312, 320, 324А;

пров. 2-й и 3-й Корольова: 8, 3А, 4;

проезд 3-й Корольова: 3А;

26.02.2026 года с 9 до 16 часов трехвременные ограничения будут длиться в части города. Ограничения коснутся следующих адресов:

ул. Володымыра Антоновыча: 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 14А, 16, 16А;

ул. Евгения Пикуса: 2, 4, 6;

ул. Коцюбынського: 8, 14, 18, 19, 24, 26;

ул. Острозького: 2, 4-9, 11, 13, 15, 17;

просп. Коцюбынського: 16, 22

27.02.2026 года с 10 до 16 часов будут продолжаться дополнительные графики отключения света в Виннице. Они коснутся домов по следующим адресам:

Андрия Первозванного: 4А, 6;

просп. Космонавтив: 61, 65, 67, 71, 75.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Вінницяобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области: названо место, где регулярно выдают помощь.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области: как найти свой дом.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты за проезд в Виннице: горожанам рассказали о важных нововведениях.