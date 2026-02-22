Следует ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области, которые будут введены на неделю с 23 февраля по 1 марта.

В Кировоградской области на неделю с 23 февраля по 1 марта запланировано отключение света в связи с проведением профилактических и ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».

По словам энергетиков, работы будут масштабными, потому в некоторых районах области возможны временные перебои с электроснабжением. Жителям советуют заранее ознакомиться с графиками отключений на неделю с 23 февраля по 1 марта и учесть эту информацию при планировании ежедневных дел во избежание неудобств.

23.02.2026 с 9 до 17 часов из-за планового ремонта электричества не будет в населенном пункте Ганнинское по адресам:

40 Рокив Перемогы, 16, 33, 35

Вышнева, 1-5, 7, 9, 11, 13, 15

Мыру, 3, 5, 7, 9

Садова, 9-10, 10А, 12-13, 15, 17а, 19

Сонячна, 1, 3

24.02.2026 с 9 до 17 часов дополнительные графики охватят населенный пункт Могутне. Поэтому обесточат дома по следующим адресам:

Мыру, 1-4, 7-8, 10-16, 18-46, 48, 50-56, 58-59, 61-62, 64-68, 70-72, 72А, 73-85, 87-89, 91-94, 96-97, 100-105, 105А, 107-108, 108А, 109, 111-115, 115А, 116, 118-120, 122-123, 125-129, 131, 133-134, 137-138, 140-142, 144-149, 151, 153, 155-182, 184-185

Набережна, 1-5, 8, 10, 12, 18-20, 23-24, 28-29, 37, 39-40, 40А, 42-43, 46а, 49, 51, 54

Садова, 1-14, 16-25, 25А, 26-27

Степова, 1, 7-10, 12-19, 21-22, 24, 27-30, 32-34, 38, 40, 42, 50

Шкильна, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

25.02.2026 с 9 до 16 часов будут проводить плановый ремонт в населенном пункте Бережынка. Обесточение будут по адресам:

Будивельна, 1-2, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6-8, 10-11, 13, 13б, 17

Вышнева, 1-5, 7, 9-12, 14-16, 16А, 17-18, 21, 28, 41

Затышна, 6, 8, 12А

Квиткова, 17

Лисова, 1, 3, 5

26.02.2026 года с 9 до 17 часов будут продолжаться обесточивания в селе Попивка, однако ограничат только дома, которые находятся на улицах:

Володимыра Мельниченка, 1-9, 11-25, 27-28, 30, 32

Зарична, 1, 3, 5, 7, 12, 14Б, 16, 22, 27-30, 34, 36, 38, 40, 42, 48

Мыру, 1-6, 7а, 8-9, 9а, 14-15, 17

Хутирська, 3-9, 9а, 10

Ярова, 1-5, 7, 9-10, 17

Актуальный график отключений электроэнергии можно найти на официальном сайте «Кіровоградобленерго». Жителей призывают заранее подготовиться к возможным временным перебоям с электроснабжением.

