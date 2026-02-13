Новая система оплаты за проезд в Киевской области изменит принцип расчета в общественном транспорте, поэтому мы рассказываем детали.

Новая система оплаты за проезд в Киевской области предполагает введение автоматизированных валидаторов в городском транспорте Белой Церкви, сообщает Politeka.

Исполком городского совета 10 февраля утвердил технические требования и организационные решения, позволяющие перевести учет расчетов на электронный формат.

Новая система оплаты за проезд в Киевской области означает, что покупка билетов и регистрация поездок будет осуществляться через валидатор, распознающий как физические карты, так и мобильные приложения.

Преимущества данного нововведения для льготников также подробно проработаны. В обществе насчитывается около 50 тысяч человек из 26 категорий, и для каждой определят количество бесплатных поездок на основании решений депутатов и бюджета.

Таким образом, новая система оплаты за проезд в Киевской области позволит более точно отслеживать количество льготных поездок и обеспечит своевременную компенсацию перевозчикам на основе ежемесячных актов, что должно уменьшить конфликты на маршрутах.

Кроме того, планируется обновление парка автобусов. Четыре дополнительных транспортных средства поступили в качестве благотворительной помощи и будут перевозить льготные категории пассажиров бесплатно на одном из маршрутов.

Это позволит обеспечить не только комфортные поездки, но и протестировать работу валидаторов в реальных условиях. Впоследствии система будет распространяться на все маршруты города.

Запуск будет поэтапным. Сначала состоится тестирование и постепенное внедрение, чтобы пассажиры и перевозчики должны были привыкнуть к новому формату расчетов.

Так что местным жителям должно стать еще проще и быстрее покупать билет в общественном транспорте.

