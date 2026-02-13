Нова система оплати за проїзд у Київській області змінить принцип розрахунку в громадському транспорті, тому розповідаємо деталі.

Нова система оплати за проїзд у Київській області передбачає впровадження автоматизованих валідаторів у міському транспорті Білої Церкви, повідомляє Politeka.

Виконком міської ради 10 лютого затвердив технічні вимоги та організаційні рішення, що дозволять перевести облік розрахунків на електронний формат.

Нова система оплати за проїзд у Київській області означає, що купівля квитків та реєстрація поїздок здійснюватиметься через валідатор, який розпізнає як фізичні картки, так і мобільні додатки.

Переваги даного нововвведення для пільговиків також детально опрацьовані. У громаді налічується близько 50 тисяч осіб із 26 категорій, і для кожної визначать кількість безкоштовних поїздок на підставі рішень депутатів та бюджету.

Таким чином, нова система оплати за проїзд у Київській області дозволить більш точно відстежувати кількість пільгових поїздок та забезпечить своєчасну компенсацію перевізникам на основі щомісячних актів, що має зменшити конфлікти на маршрутах.

Окрім цього, планується оновлення парку автобусів. Чотири додаткові транспортні засоби надійшли як благодійна допомога і будуть перевозити пільгові категорії пасажирів безкоштовно на одному з маршрутів.

Це дозволить не лише забезпечити комфортні поїздки, а й протестувати роботу валідаторів у реальних умовах. Згодом система буде поширена на всі маршрути міста.

Запуск буде поетапним. Спершу відбудеться тестування та поступове впровадження, щоб пасажири і перевізники мали час звикнути до нового формату розрахунків.

Тож місцевим мешканцям має стати ще простіше і швидше купувати квиток у громадському транспорті.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: як змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області: що потрібно мати при собі для отримання.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання круп у Київській області: магазини різко переписали цінники.