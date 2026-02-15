Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области доступно для всех прибывших в регион украинцев и сопровождается необходимыми консультациями.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предоставляется в рамках государственной и гуманитарной поддержки переселенцев, сообщает Politeka.

Об этом стало известно с официального сайта ОВА.

Для координации помощи в регионе круглосуточно работает контактный центр 0 800 502 230, куда можно обращаться для получения информации о доступных местах и ​​консультациях по размещению.

Кроме того, действуют горячие линии для жителей Полтавской области и города Кременчуг, которые помогают оперативно уточнять наличие бесплатного жилья для ВПЛ и консультируют по необходимым документам.

Переселенцы могут найти крышу над головой через онлайн-платформу «Убежище», позволяющую быстро ознакомиться с доступными вариантами проживания в разных населенных пунктах.

Система обеспечивает удобный доступ к информации и помогает организовать заселение максимально быстро. Все предложения на сайте подпадают под категорию бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области.

Следует отметить, что при прибытии в наш регион внутренне перемещенные лица должны зарегистрироваться для получения справки.

Для этого можно обращаться в управления социальной защиты населения, уполномоченные лица исполнительных органов местных советов или центры предоставления административных услуг.

Заявление можно подать в электронной форме через мобильное приложение Единого государственного портала электронных услуг «Действие».

Для проживающих непосредственно в городе Полтава есть возможность зарегистрироваться в районных управлениях социальной защиты: Киевского районного совета на ул. Ст. Халтурина, 13, Шевченковского районного совета на ул. Ивана Мазепы, 30 и Подольского районного совета на ул. Гаевого, 3.

