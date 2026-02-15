Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області доступне для всіх українців, які прибули до регіону, і супроводжується необхідними консультаціями.

Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області надається у рамках державної та гуманітарної підтримки переселенців, повідомляє Politeka.

Про це стало відомо із офіційного сайту ОВА.

Для координації допомоги в регіоні цілодобово працює контактний центр за номером 0 800 502 230, куди можна звертатися для отримання інформації про доступні місця та консультацій щодо розміщення.

Крім того, діють гарячі лінії для мешканців Полтавської області та міста Кременчук, які допомагають оперативно уточнювати наявність безкоштовного житла для ВПО та консультують щодо необхідних документів.

Переселенці можуть знайти дах над головою через онлайн-платформу «Прихисток», що дозволяє швидко ознайомитися з доступними варіантами проживання у різних населених пунктах.

Система забезпечує зручний доступ до інформації та допомагає організувати заселення максимально швидко. Усі пропозиції на сайті підпадають під категорію безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області.

Варто зазначити, що при прибутті до нашого регіону внутрішньо переміщені особи повинні зареєструватися для отримання довідки.

Для цього можна звертатися до управлінь соціального захисту населення, уповноважених осіб виконавчих органів місцевих рад або центрів надання адміністративних послуг.

Заяву також можна подати в електронній формі через мобільний додаток Єдиного державного порталу електронних послуг «Дія».

Для тих, хто проживає безпосередньо у місті Полтава, є можливість зареєструватися у районних управліннях соціального захисту: Київської районної ради на вул. Ст. Халтуріна, 13, Шевченківської районної ради на вул. Івана Мазепи, 30 та Подільської районної ради на вул. Гайового, 3.

