В Сумах 18 февраля будут введены графики плановых отключений света в связи с проведением плановых и профилактических работ, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в пресс-службе «Сумиобленерго».
В Сумах 18 февраля будут действовать плановые отключения света. Ограничения связаны с проведением профилактических работ. Специалисты будут проводить обслуживание оборудования, обновление и модернизацию инфраструктуры, а также другие работы, направленные на повышение надежности электроснабжения.
С 8 до 16 часов вводятся дополнительные графики отключения света. Они охватят только отдельные улицы города:
- Майданивськый — №1–29 (включительно з 6/1, 15/1, 16А, 17А, 18А, 19А)
- Кругова — №1–33/2, 35, 37, 39, 41, 43
- Демыденкивська — №1–37 (включительно з 2/1, 8/1, 8/2, 17А, 20/1, 21А, 23А, 33А)
- Хвойна — №1, 3, 5, 7, 32–48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80
- Хвойный — №1–14 (включая з 6/1)
- Павлова — №1, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 3/2, 4, 5
- Ярослава Мудрого — №89/1, 91, 91А, 93–106
- 2-Га Набережна Р. Стрилка — №23, 25, 27
- Стефана Таранушенка — №1/1–17
- Нызовый — №1–7
- Мыхайла Петренка — №2, 10, 12
- Маковського — №1, 3, 4, 6, 8
- Ивана Кобызького — №1–11, 13
- Каховська — №1–10, 12, 14
- Прывокзальна — №33/5
Кроме этого ограничения продлятся с 14:26 до 16:00 часов. Света не будет в домах, расположенных по адресам:
- Дмытра Багалия — №1–18 (включно з 5А, 8А)
- Дмытра Бортнянського — №1–27, 29, 29/3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 (включно з 1А, 2/1, 3А, 22/1, 26/1)
- Ярослава Мудрого — №1, 2, 4–6, 6А, 8–10, 12, 14, 16, 16Б, 18, 20, 22, 24
- Засумська — №2/1, 10А, 16, 16/5, 17–32 (включно з 18/1, 31А)
- Кобзарська — №1–20, 22, 22А (включно з 9А, 15/2, 17/1)
- Лугова — №2, 4, 5А, 6, 8, 10, 10В, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 22
- Нины Братусь — №2–20 (включно з 9/2, 14А)
Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумах рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумиобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.
