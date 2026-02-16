Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве предоставляет благотворительная организация «Пища жизни», регулярно обеспечивающая горячими обедами людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.
Как говорится на официальной странице организации в Фейсбуке, волонтеры готовят вегетарианские и веганские блюда, соблюдая высокие стандарты чистоты.
В таком формате бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве раздают в разных районах города. Организация работает системно, пропагандируя не только поддержку населения, но и устойчивое развитие и ненасильственный образ жизни через растительное питание.
Основная цель проекта - помочь семьям и пожилым людям пережить сложный период и получить минимально необходимый рацион в холодное время года.
Раздача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Киеве в формате готовой пищи происходит три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу.
Волонтеры призывают приходить в 13:30 в парк «Радуга» по улице Мечты, в 14:00 по адресу улица Новомостицкая, 2-Г и в 15:30 по улице Нижний Вал, 23.
Такая продовольственная помощь рассчитана на то, чтобы поддержать семьи с детьми, одиноких пожилых людей и всех, кто сейчас нуждается в заботе. Организаторы призывают распространять информацию среди тех, кому она может быть особенно важна.
Благотворительная организация «Еда жизни» подчеркивает, что обеды предоставляются системно и направлены на поддержку людей, не имеющих стабильного доступа к горячему питанию.
