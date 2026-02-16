Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве доступны для всех, кто в этом нуждается, в разных районах столицы.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве предоставляет благотворительная организация «Пища жизни», регулярно обеспечивающая горячими обедами людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Как говорится на официальной странице организации в Фейсбуке, волонтеры готовят вегетарианские и веганские блюда, соблюдая высокие стандарты чистоты.

В таком формате бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве раздают в разных районах города. Организация работает системно, пропагандируя не только поддержку населения, но и устойчивое развитие и ненасильственный образ жизни через растительное питание.

Основная цель проекта - помочь семьям и пожилым людям пережить сложный период и получить минимально необходимый рацион в холодное время года.

Раздача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Киеве в формате готовой пищи происходит три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу.

Волонтеры призывают приходить в 13:30 в парк «Радуга» по улице Мечты, в 14:00 по адресу улица Новомостицкая, 2-Г и в 15:30 по улице Нижний Вал, 23.

Такая продовольственная помощь рассчитана на то, чтобы поддержать семьи с детьми, одиноких пожилых людей и всех, кто сейчас нуждается в заботе. Организаторы призывают распространять информацию среди тех, кому она может быть особенно важна.

Благотворительная организация «Еда жизни» подчеркивает, что обеды предоставляются системно и направлены на поддержку людей, не имеющих стабильного доступа к горячему питанию.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: по какому адресу можно получить поддержку.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Киевской области: при каких условиях украинцам откажут в помощи в 2026 году.