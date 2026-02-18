Работа для пенсионеров в Харькове есть в разных областях.

Работа для пенсионеров в Харькове охватывает вакансии с умеренной нагрузкой и понятным графиком, что позволяет совмещать занятость с восстановлением сил, сообщает Politeka.

Соответствующие объявления обнародованы на портале work.ua. Большинство предложений ориентированы на людей старшего возраста, стремящихся к дополнительному доходу без интенсивного физического труда. Условия предусматривают официальное оформление и стабильную оплату.

Одну из позиций открыл Восточный региональный центр страхового фонда документации. Заведение ищет водителя со стажем не менее пяти лет. Заработок составляет 10 тысяч гривен. В обязанности входит управление служебным авто CHERY ELARA, перевозка сотрудников и документации в пределах города, а также короткие поездки по областям.

Также следует отметить, что еще одна вакансия доступна и на кондитерском предприятии "Полюс ЛТД". Компания приглашает грузчика с пятидневным расписанием с 8:00 до 17:00. Оплата – 18 500 гривен. Работник будет выполнять задачи по комплектованию, погрузке и разгрузке продукции, без требования предыдущего опыта.

Кроме того, работа для пенсионеров в Харькове есть в производственном сегменте. ФЛП Михайлюк М.В. предлагает должность слесаря-механосборщика с доходом от 20 до 25 тысяч гривен. График предусматривает полный день, а среди требований базовые технические навыки и внимательность к чертежам.

Специалисты отмечают, что такие вакансии позволяют людям пенсионного возраста оставаться экономически активными, поддерживать профессиональные навыки и сохранять стабильность в повседневной жизни.

