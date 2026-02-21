Дефіцит продуктів у Харкові у найближчі місяці може впливати на ціни та доступність зернових.

Дефіцит продуктів у Харкові може посилитися через затримки збирання кукурудзи на півночі та сході країни, повідомляє Politeka.

За даними USDA, понад 2 млн тонн зернової досі залишаються в полі, і жнива можуть тривати до березня.

Агрохолдинги повідомляють, що погодні умови та сильні дощі восени значно уповільнили збирання. У компанії АГРОТРЕЙД на Сумщині залишилося близько 910 га кукурудзи, яка зайшла в зиму разом із частиною сої. Вологість зерна перевищує 30%, а сніговий покрив сягає 40 см.

Головний агроном компанії Геннадій Малий зазначає, що полягаючи в полі, кукурудза збереглася у відносно хорошому стані, але збирання у зимових умовах ускладнює техніка. Технологічні втрати оцінюють у 3% врожаю, а витрати на сушіння досягають 3568 грн/га.

У TG Agro на Київщині ситуація схожа: близько 900 га кукурудзи залишилося в полі через затяжні дощі та обмежені потужності зерносушарки. Вологість зерна в качанах зараз близько 20%, але сніг ускладнює доступ техніки, і точні терміни завершення збору невідомі.

Директор TG Agro Сергій Войнелович додає, що частина зерна може бути пошкоджена до 10–15%, а ризик розвитку хвороб та мікотоксинів зберігається, особливо якщо температура довго тримається близько 0–2°C.

Зібране навесні 2026 року зерно продаватимуть разом із осіннім, але з дисконтом через пошкодження. Через менший вал кукурудзи на експорт та проблеми з логістикою трейдери можуть планувати закупівлі більш вибірково.

Як підсумок, аграрії вже готуються до наступного сезону, залишаючи ті ж площі під кукурудзу та шукаючи гібриди, які краще переносять зимівлю, щоб мінімізувати ризики повторення нинішніх проблем.

Дефіцит продуктів у Харкові у найближчі місяці може впливати на ціни та доступність зернових, тому експерти радять стежити за новинами аграрних компаній та прогнозами ринку.

