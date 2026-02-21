Новый график движения поездов в Сумской области позволяет пассажирам планировать поездки более надежно и удобно.

С 19 февраля вступил в силу новый график движения поездов в Сумской области, передает Politeka.

Об этом сообщают в региональном отделении "Укрзализныци". Изменения касаются нескольких пригородных и межобластных маршрутов для повышения безопасности и эффективности перевозок.

В частности, поезд №6016 теперь будет курсировать по маршруту Ворожба – Тростянец-Смородино вместо бывшего Сумы – Тростянец-Смородино с отправлением в 20:20 и прибытием в 22:54. Поезд №7010/7009 будет курсировать по Сумам – Полтава-Южная, вместо маршрута Сумы – Люботин, с 15:36 до 22:48.

С 20 февраля произойдут дополнительные изменения: поезд №6014 будет отправляться Ворожба - Тростянец-Смородино в 10:06 и прибывать в 13:36. Поезд №6056/6055 будет курсировать Ахтырка – Сумы с 12:16 до 15:16, а №7012/7011 из Полтавы-Южной в Сумы отправиться в 06:15 и прибывать в 14:38.

Жителей и гостей региона призывают внимательно проверять расписание перед поездкой и уточнять маршруты на официальном сайте «Укрзализныци» или у касс вокзалов. Обращение к графику помогает избежать недоразумений и опозданий во время путешествий.

Все эти изменения внесены в рамках мероприятий безопасности и оптимизации движения, а новый график движения поездов в Сумской области позволяет пассажирам планировать поездки более надежно и удобно.

В «Укрзализныце» также сообщили, что новый график движения поездов в Сумской области включает в себя запуск дополнительного скорого поезда №213/214 Харьков–Сумы.

Поезд начал курсировать ежедневно с 7 февраля 2026 и делает остановки в Люботине, Богодухове, Кириковке и Тростянце. Отправление из Харькова – в 09:00, прибытие в Сумы – в 12:17.

