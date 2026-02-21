Новий графік руху поїздів у Сумській області дозволяє пасажирам планувати поїздки більш надійно та зручно.

З 19 лютого набрав чинності новий графік руху поїздів у Сумській області, передає Politeka.

Про це повідомляють у регіональному відділенні «Укрзалізниці». Зміни стосуються кількох приміських та міжобласних маршрутів, аби підвищити безпеку та ефективність перевезень.

Зокрема, поїзд №6016 тепер курсуватиме за маршрутом Ворожба – Тростянець-Смородине замість колишнього Суми – Тростянець-Смородине з відправленням о 20:20 та прибуттям о 22:54. Поїзд №7010/7009 буде курсував Суми – Полтава-Південна, замість маршруту Суми – Люботин, з 15:36 до 22:48.

З 20 лютого відбудуться додаткові зміни: поїзд №6014 відправлятиметься Ворожба – Тростянець-Смородине о 10:06 та прибуватиме о 13:36. Потяг №6056/6055 курсуватиме Охтирка – Суми з 12:16 до 15:16, а №7012/7011 з Полтави-Південної до Сум вирушатиме о 06:15 та прибуватиме о 14:38.

Мешканців і гостей регіону закликають уважно перевіряти розклад перед поїздкою та уточнювати маршрути на офіційному сайті «Укрзалізниці» або біля кас вокзалів. Звернення до графіку допомагає уникнути непорозумінь та запізнень під час подорожей.

Всі ці зміни внесені у рамках безпекових заходів та оптимізації руху, а новий графік руху поїздів у Сумській області дозволяє пасажирам планувати поїздки більш надійно та зручно.

У «Укрзалізниці» також повідомили, що новий графік руху поїздів у Сумській області включає запуск додаткового швидкого потяга №213/214 Харків–Суми.

Поїзд почав курсувати щодня з 7 лютого 2026 року та робить зупинки у Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці. Відправлення з Харкова – о 09:00, прибуття до Сум – о 12:17.

