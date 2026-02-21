Пассажиров призывают учесть новый график движения транспорта в Киеве при планировании поездок.

В Киеве на выходных будет действовать новый график движения транспорта из-за проведения продовольственных ярмарок, передает Politeka.

Временные изменения коснутся автобусов № 2, 31, 101, 110 и 112.

В субботу, 21 февраля, маршруты организуют так:

Автобус №2 будет двигаться от ул. Вахтанга Кикабидзе по просп. Отрадного по стандартному маршруту, далее по бульв. Вацлава Гавела без прибытия на просп. Отрадный, ул. Академика Шалимова и ул. Академика Стражеско, затем – ул. Виталия Скакуна и дальше по основному маршруту.

Автобус № 101 будет курсировать от ст. м. "Почайна" до просп. Червоной Калины по собственному маршруту, далее ул. Рональда Рейгана, ул. Николая Закревского и дальше по стандартному направлению.

В воскресенье, 22 февраля, движение организуют иначе:

Автобус №31 будет курсировать от ст. м. "Политехнический институт" через просп. Берестейский, ул. Богдана Гаврилишина, Довнар-Запольского, Дегтяревскую, Белорусскую, Деревлянскую, Юрия Ильенко, Академика Ромоданова, Загоровскую, Князя Владимира Мономаха и ул. Татарский.

Автобусы №№ 110, 112 будут двигаться от ст. м. «Площадь Украинских Героев» и ст. г. "Лукьяновская" до ул. Радужной по своим маршрутам, далее ул. Ивана Микитенко, Сирожупанников, Игоря Юхновского и дальше по основному направлению. В обратном направлении автобусы будут курсировать без изменений.

В «Киевпасстрансе» извиняются за временные неудобства и призывают пассажиров учесть новый график движения транспорта в Киеве при планировании поездок, чтобы избежать задержек и недоразумений.

Пассажирам советуют заранее проверять расписание и планировать время поездок, чтобы комфортно добраться до пункта назначения.

