Пасажирів закликають врахувати новий графік руху транспорту в Києві при плануванні поїздок.

У Києві на вихідних діятиме новий графік руху транспорту через проведення продовольчих ярмарків, передає Politeka.

Тимчасові зміни зачеплять автобуси № 2, 31, 101, 110 та 112.

У суботу, 21 лютого, маршрути організують так:

Автобус № 2 рухатиметься від вул. Вахтанга Кікабідзе до просп. Відрадного за стандартним маршрутом, далі по бульв. Вацлава Гавела без заїзду на просп. Відрадний, вул. Академіка Шалімова та вул. Академіка Стражеска, потім — вул. Віталія Скакуна і далі за основним маршрутом.

Автобус № 101 курсуватиме від ст. м. «Почайна» до просп. Червоної Калини за власним маршрутом, далі вул. Рональда Рейгана, вул. Миколи Закревського і далі за стандартним напрямком.

У неділю, 22 лютого, рух організують інакше:

Автобус № 31 курсуватиме від ст. м. «Політехнічний інститут» через просп. Берестейський, вул. Богдана Гаврилишина, Довнар-Запольського, Дегтярівську, Білоруську, Деревлянську, Юрія Іллєнка, Академіка Ромоданова, Загорівську, Князя Володимира Мономаха та вул. Татарську.

Автобуси №№ 110, 112 рухатимуться від ст. м. «Площа Українських Героїв» та ст. м. «Лук’янівська» до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі вул. Івана Микитенка, Сірожупанників, Ігоря Юхновського та далі за основним напрямком. У зворотному напрямку автобуси курсуватимуть без змін.

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності та закликають пасажирів врахувати новий графік руху транспорту в Києві при плануванні поїздок, аби уникнути затримок і непорозумінь.

Пасажирам радять заздалегідь перевіряти розклад та планувати час поїздок, щоб комфортно дістатися пункту призначення.

