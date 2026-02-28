Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області у 2026 році передбачають збільшені щомісячні виплати для різних категорій громадян.

Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області у 2026 році нараховуються автоматично для громадян, які досягли певного віку або мають статус ветерана війни, повідомляє Politeka.

Про доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області йдеться у законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Так, учасники бойових дій можуть отримати щомісячну надбавку на рівні 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Крім цього, вони мають право на фіксовану цільову грошову допомогу в розмірі 40 гривень.

У разі, якщо загальний розмір пенсії з усіма надбавками не досягає встановленого мінімуму, держава нараховує щомісячну адресну допомогу до досягнення необхідного рівня виплати.

Для пенсіонерів певного віку передбачено окремі доплати у Кіровоградській області. Громадяни від 70 до 74 років можуть отримати 300 гривень на місяць, від 75 до 79 років – 456 гривень, а ті, хто досяг 80 років і більше – 570 гривень.

Такі виплати нараховуються автоматично, без необхідності додаткового звернення до Пенсійного фонду України, але лише тим, у кого загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні.

Особлива увага у 2026 році приділяється громадянам старше 80 років, які проживають самостійно та потребують постійного стороннього догляду. Вони можуть розраховувати на щомісячну державну надбавку приблизно у 1 038 гривень.

Для отримання цієї підтримки необхідно отримати медичний висновок, що підтверджує потребу у сторонньому догляді, та подати відповідну заяву до органів Пенсійного фонду.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Кіровоградській області: чого очікувати від ситуації найближчим часом.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: куди варто звернутися для отримання.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: стало відомо про умови отримання.