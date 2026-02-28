Нова система оплати за проїзд у Вінниці робить пересування містом швидким і зручним.

У Вінниці запроваджена нова система оплати за проїзд, що дозволяє пасажирам розраховуватися через кольорові QR-коди та поступово охоплює всі види громадського транспорту, повідомляє Politeka.

Про зміни повідомили у місцевій транспортній компанії.

Зміни вводять для підвищення швидкості обслуговування та зручності пересування містом, повідомляє місцева транспортна компанія.

Як користуватися QR-квитками

Коди від ПриватБанку виділені жовтим, а від monobank — рожевим. При цьому оплата можлива будь-якою банківською карткою. Пасажирам потрібно відсканувати QR-код, обрати банк і підтвердити транзакцію у застосунку. Після цього на екрані смартфона з’являється електронний квиток із таймером дії 60 хвилин.

Через застосунок «Приват24» користувачі можуть обрати кількість квитків та карту для оплати, після чого квиток автоматично зберігається у розділі «Ще – Транспорт – Міський транспорт». Якщо купівля здійснюється через камеру смартфона, сторінка відкривається у браузері, де потрібно обрати «Проїзд», кількість квитків і спосіб оплати: Google Pay, Apple Pay або банківську картку.

Для monobank процес ще простіший: достатньо відсканувати QR, натиснути «Підтвердити», і квиток з’являється у браузері для перевірки.

Переваги нової системи

Кожен електронний квиток миттєво відображається на екрані смартфона та дійсний 60 хвилин. Для контролю використовується геолокація, а бортовий номер транспорту дозволяє перевіряти оплату без паперових документів.

Таким чином, нова система оплати за проїзд у Вінниці робить пересування містом швидким і зручним, зменшує час на купівлю квитків та мінімізує контакт із готівкою. Пасажирам радять ознайомитися з інструкціями та користуватися електронними QR-квитками, щоб поїздки проходили максимально комфортно.

