Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье периодически предоставляют несколько гуманитарных организаций и центров поддержки.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье можно получить в различных гуманитарных пунктах и ​​благотворительных организациях, время от времени проводящих выдачу продовольственной помощи, сообщает Politeka.

При этом жителям советуют внимательно следить за официальными сайтами и страницами этих организаций в социальных сетях, ведь информация о датах выдачи и условиях участия в программах может изменяться.

Там обычно публикуют актуальные объявления о начале выдачи бесплатных продуктов в Запорожье и перечень необходимых документов.

Одним из мест, где жители могут обратиться за поддержкой, является гуманитарный штаб, работающий в разных районах города.

Здесь помощь могут получить разные категории населения, в том числе дети, пенсионеры, женщины, ВПЛ, многодетные семьи, люди с инвалидностью и малообеспеченные семьи. Пункты выдачи работают с понедельника по субботу с 10:00 до 14:00.

В Александровском районе обратиться можно в КЗ «Запорожский академический областной театр кукол» СОЖ по адресу ул. Гоголя, д.60.

Еще одним центром поддержки является благотворительный фонд «Каритас». Организация оказывает гуманитарную и психологическую помощь людям, пострадавшим от войны, тяжелобольным и одиноким пожилым людям.

Поддержку жителям города также оказывает организация Help ЗП ЮА, которая работает фондом гуманитарной помощи для населения облцентра.

Так что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье можно получить в разных гуманитарных пунктах, но для этого важно следить за официальными сообщениями о датах и ​​условиях выдачи.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области: где можно получить 42 тысячи и кто в списке счастливчиков.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: кто воспользуется этой поддержкой.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Запорожье: часть украинцев порадуют неплохой надбавкой, кому повезет.