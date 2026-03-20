Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі періодично надають кілька гуманітарних організацій та центрів підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі можна отримати у різних гуманітарних пунктах та благодійних організаціях, які час від часу проводять видачу продовольчої допомоги, повідомляє Politeka.

При цьому жителям радять уважно стежити за офіційними сайтами та сторінками цих організацій у соціальних мережах, адже інформація про дати видачі та умови участі у програмах може змінюватися.

Саме там зазвичай публікують актуальні оголошення про початок видачі безкоштовних продуктів у Запоріжжі та перелік необхідних документів.

Одним із місць, де мешканці можуть звернутися по підтримку, є гуманітарний штаб, який працює у різних районах міста.

Тут допомогу можуть отримати різні категорії населення, зокрема діти, пенсіонери, жінки, ВПО, багатодітні родини, люди з інвалідністю та малозабезпечені сім’ї. Пункти видачі працюють з понеділка по суботу з 10:00 до 14:00.

У Олександрівському районі звернутися можна до КЗ «Запорізький академічний обласний театр ляльок» ЗОР за адресою вул. Гоголя, буд.60.

Ще одним осередком підтримки є благодійний фонд «Карітас». Організація надає гуманітарну та психологічну допомогу людям, які постраждали від війни, важкохворим та самотнім людям похилого віку.

Підтримку жителям міста також надає організація Help ЗП ЮА, яка працює як фонд гуманітарної допомоги для населення облцентру.

Тож безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі можна отримати у різних гуманітарних пунктах, але для цього важливо стежити за офіційними повідомленнями про дати та умови видачі.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Запорізькій області: де можна отримати 42 тисячі та хто у списку щасливчиків.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: хто скористається цією підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі: частина українців потішать непоганою надбавкою, кому пощастить.