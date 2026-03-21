Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове начали распределять для семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове передают благотворители организации «СпівДія», которые объявили о новой волне гуманитарной поддержки, сообщает Politeka.

Информацию о помощи обнародовали на странице организации Facebook. Команда рассказала о деталях инициативы, которая имеет целью поддержать семьи, которые сейчас переживают сложные условия из-за войны и постоянных обстрелов.

Проект реализуют вместе с Ukraine Children's Action Project. Его основная цель заключается в помощи семьям с детьми, особенно в период холодной погоды, когда расходы на жизнь растут, а доступ к базовым ресурсам часто затруднен.

Особое внимание организаторы уделяют домохозяйствам, проживающим в общинах вблизи линии фронта. Там люди чаще всего сталкиваются с проблемами с обеспечением базовых потребностей.

Программа предоставления бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове охватывает Харьковскую и Сумскую области. Эти регионы расположены недалеко от зоны активных боевых действий, поэтому местные жители регулярно ощущают последствия войны.

Речь идет о перебоях с электроснабжением, трудностях с доступом к теплу, а также ограниченных возможностях приобрести необходимые еду или другие вещи первой потребности.

Именно поэтому благотворители время от времени формируют наборы бесплатных продуктов длительного хранения для ВПЛ и пенсионеров в Харькове.

Также для семей придают теплые пледы, помогающие пережить холодные периоды. Благодаря такой поддержке семьи могут получить базовые вещи, необходимые для повседневной жизни, и легче пережить сложное время.

Инициатива является частью программы зимней поддержки «СпівДія», которую реализуют при поддержке «Дій для дітей України».

