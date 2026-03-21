Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові почали розподіляти для сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові передають благодійники організації «СпівДія», які оголосили про нову хвилю гуманітарної підтримки, повідомляє Politeka.

Інформацію про допомогу оприлюднили на сторінці організації у Facebook. Команда розповіла про деталі ініціативи, яка має на меті підтримати родини, що нині переживають складні умови через війну та постійні обстріли.

Проєкт реалізують разом з Ukraine Children’s Action Project. Його основна мета полягає у допомозі сім’ям з дітьми, особливо у період холодної погоди, коли витрати на життя зростають, а доступ до базових ресурсів часто ускладнений.

Особливу увагу організатори приділяють домогосподарствам, які проживають у громадах поблизу лінії фронту. Саме там люди найчастіше стикаються з проблемами із забезпеченням базових потреб.

Програма з надання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсоінерів у Харкові охоплює Харківську та Сумську області. Ці регіони розташовані неподалік зони активних бойових дій, тому місцеві мешканці регулярно відчувають наслідки війни.

Йдеться про перебої з електропостачанням, труднощі з доступом до тепла, а також обмежені можливості придбати необхідну їжу чи інші речі першої потреби.

Саме тому благодійники час від часу формують набори з безкоштовних продуктів тривалого зберігання для ВПО та пенсіонерів у Харкові.

Також для родин надають теплі пледи, що допомагають пережити холодні періоди. Завдяки такій підтримці сім’ї можуть отримати базові речі, необхідні для щоденного життя, і легше пережити складний час.

Ініціатива є частиною програми зимової підтримки «СпівДія», яку реалізують за підтримки «Дій для дітей України».

