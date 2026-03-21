Подорожание продуктов в Харькове фиксируется по последним данным мониторинга цен в крупных торговых сетях.

Подорожание продуктов в Харькове заметно в разных категориях товаров, в частности, среди мясной продукции, молочных изделий и бакалеи, сообщает Politeka.

Данные с официального сайта Минфина свидетельствуют, что цены на некоторые популярные товары постепенно растут по сравнению с предыдущим месяцем.

В частности, подорожание продуктов в Харькове касается мясной продукции. По информации мониторинга, средняя цена на говядину гуляш на начало марта составляет 404,30 грн за 1 кг.

В разных супермаркетах стоимость отличается. В Megamarket килограмм говядины гуляш стоит 490,00 грн. В Metro этот товар продается за 323,89 грн за 1 кг.

Для сравнения, в феврале средняя стоимость говядины гуляш была ниже и составила 389,36 грн. В тот период у Metro цена составляла 323,89 грн, у Novus 399,00 грн, а у Megamarket 445,19 грн.

Такие изменения демонстрируют постепенное подорожание продуктов в Харькове, которое жители города уже испытывают во время ежедневных покупок.

Рост цен также наблюдается в сегменте молочной продукции. Речь идет о сыре кисломолочном Простонаше 9% в фасовке 300 гр. Средняя цена сейчас составляет 100,13 грн.

В Megamarket его продают по 105,40 грн. В Metro творог стоит 95,00 грн. У Novus стоимость составляет 99,99 грн. Если сравнивать с предыдущим месяцем, в феврале средняя цена на кисломолочный сыр Простонаше 9% составляла 99,12 грн.

Отдельно изменения коснулись и бакалейной группы товаров. По данным мониторинга, пшено сейчас стоит в среднем 48,70 грн за 1 кг. При этом еще в феврале средняя стоимость килограмма пшена составляла 36,46 грн.

