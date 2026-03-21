Подорожчання продуктів у Харкові помітне у різних категоріях товарів, зокрема серед м’ясної продукції, молочних виробів та бакалії, повідомляє Politeka.

Дані з офіційного сайту Мінфіну свідчать, що ціни на окремі популярні товари поступово зростають порівняно з попереднім місяцем.

Зокрема, подорожчання продуктів у Харкові стосується м’ясної продукції. За інформацією моніторингу, середня ціна на яловичину гуляш станом на початок березня становить 404,30 грн за 1 кг.

У різних супермаркетах вартість відрізняється. У Megamarket кілограм яловичини гуляш коштує 490,00 грн. У Metro цей товар продають за 323,89 грн за 1 кг.

Для порівняння, у лютому середня вартість яловичини гуляш була нижчою і становила 389,36 грн. У той період у Metro ціна складала 323,89 грн, у Novus 399,00 грн, а у Megamarket 445,19 грн.

Такі зміни демонструють поступове подорожчання продуктів у Харкові, яке мешканці міста вже відчувають під час щоденних покупок.

Зростання цін також спостерігається у сегменті молочної продукції. Йдеться про сир кисломолочний Простонаше 9% у фасуванні 300 гр. Середня ціна зараз становить 100,13 грн.

У Megamarket його продають за 105,40 грн. У Metro сир коштує 95,00 грн. У Novus вартість становить 99,99 грн. Якщо порівнювати з попереднім місяцем, у лютому середня ціна на сир кисломолочний Простонаше 9% складала 99,12 грн.

Окремо зміни торкнулися і бакалійної групи товарів. За даними моніторингу, пшоно нині коштує в середньому 48,70 грн за 1 кг.При цьому ще у лютому середня вартість кілограма пшона складала 36,46 грн.

