Жителям советуют ознакомиться с проектом заранее и учитывать изменения при уплате счетов, ведь повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области близится.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области объявили жителям Барской общины, передает Politeka.

В частности, изменения касаются вывоза и обработки бытовых отходов.

Проект обнародовал КП «Бар-Благоустройство», обслуживающее население, бюджетные учреждения и местных предпринимателей.

Причины пересмотра тарифов

Действующие ставки утверждены в 2021 году и не соответствуют нынешним расходам предприятия. За это время значительно выросли цены на топливо, электроэнергию, запчасти и оплату труда, что затрудняет стабильную работу без корректировки тарифов.

Текущие и новые тарифы

Теперь жители платят 22 грн в месяц с человека за вывоз мусора. В новом проекте предлагаются следующие ставки:

Управление смешанными бытовыми отходами - 216,10 грн за 1 м³

Управление крупногабаритными отходами - 284,32 грн за 1 м³

Управление ремонтными отходами - 327,73 грн за 1 м³

Захоронение отходов - 53,71 грн за 1 м³

По расчетам предприятия, это дает примерно 29 грн в месяц на одного человека за обычный мусор, то есть платеж может вырасти на 7 грн по сравнению с действующим тарифом.

Что означает тариф за кубометр

Ставка 216,10 грн. за кубический метр не означает, что именно столько придется платить ежемесячно. Она рассчитана на норму образования отходов на одного человека, поэтому фактическая плата в квитанции будет меньше.

Тарифы для предприятий и учреждений

Напомним, что в 2025 году КП "Бар-Благоустройство" уже повышало тариф для юридических лиц (III группа потребителей) с 26,78 грн до 40,80 грн с НДС. Тогда расчет включал 27,20 грн — себестоимость услуги и 13,60 грн — рентабельность по НДС. Действующие детали для юридических лиц уточняются.

Жителям советуют ознакомиться с проектом заранее и учитывать изменения при уплате счетов, ведь повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области близится.

Также Politeka сообщала, что новая система оплаты за проезд в Виннице: что именно изменилось для пассажиров.

Как сообщала Politeka, дефицит продуктов в Винницкой области: с чем связывают усложнение ситуации.