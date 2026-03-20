Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області оголосили для жителів Барської громади, передає Politeka.

Зокрема, зміни стосуються вивезення та обробки побутових відходів.

Проєкт оприлюднило КП «Бар-Благоустрій», яке обслуговує населення, бюджетні установи та місцевих підприємців.

Причини перегляду тарифів

Діючі ставки затверджені у 2021 році та не відповідають нинішнім витратам підприємства. За цей час значно зросли ціни на паливо, електроенергію, запчастини та оплату праці, що ускладнює стабільну роботу без коригування тарифів.

Поточні та нові тарифи

Наразі мешканці сплачують 22 грн на місяць з особи за вивезення сміття. У новому проєкті пропонуються такі ставки:

Управління змішаними побутовими відходами — 216,10 грн за 1 м³

Управління великогабаритними відходами — 284,32 грн за 1 м³

Управління ремонтними відходами — 327,73 грн за 1 м³

Захоронення відходів — 53,71 грн за 1 м³

За розрахунками підприємства, це дає приблизно 29 грн на місяць на одну особу за звичайне сміття, тобто платіж може зрости на 7 грн порівняно з чинним тарифом.

Що означає тариф за кубометр

Ставка 216,10 грн за кубічний метр не означає, що саме стільки доведеться сплачувати щомісяця. Вона розрахована на норму утворення відходів на одну особу, тому фактична плата у квитанції буде меншою.

Тарифи для підприємств та установ

Нагадаємо, що у 2025 році КП «Бар-Благоустрій» вже підвищувало тариф для юридичних осіб (ІІІ група споживачів) з 26,78 грн до 40,80 грн з ПДВ. Тоді розрахунок складався з 27,20 грн — собівартість послуги та 13,60 грн — рентабельність із ПДВ. Нинішні деталі для юридичних осіб уточнюються.

Мешканцям радять ознайомитися з проєктом заздалегідь і враховувати зміни під час сплати рахунків, адже підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області наближається.

