Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве периодически предоставляют благотворительные и религиозные организации, поэтому рассказываем об этом больше.

Обычно благотворительные фонды или общественные организации объявляют о новых выдачах через официальные сайты или страницы в социальных сетях.

Там публикуют даты регистрации, перечень документов и категории людей, которые могут получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве.

Один из таких пунктов работает по благотворительной инициативе «Церковь Спасения Помощь». Волонтеры организации проводят регистрацию и информируют о новых выдачах продовольствия через официальный телеграмм-канал.

Пункт помощи находится по адресу: проспект Мира, 24. Все формы для регистрации, условия участия в программах и информацию о будущих раздачах публикуют именно в этом канале, поэтому советуют за ним регулярно следить.

Также гуманитарную поддержку оказывает благотворительная организация «Каритас». В частности, с 8 января началась выдача специализированных гигиенических наборов для внутренне перемещенных лиц, переехавших в Полтавскую область после 1 января 2025 года.

Важным условием является то, что заявители не должны получать такие наборы в период с августа по октябрь 2025 года. Помощь предусмотрена для людей из уязвимых категорий.

Подобным образом, иногда, в данном БФ предоставляют и бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве. Поэтому жителям следует регулярно проверять официальные страницы организаций в соцсетях и мессенджерах.

Там публикуют новости о начале новых регистраций и выдаче продовольствия или другой гуманитарной поддержки.

