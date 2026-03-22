Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві час від часу роздають у різних пунктах міста, повідомляє Politeka.

Зазвичай благодійні фонди або громадські організації оголошують про нові видачі через офіційні сайти чи сторінки у соціальних мережах.

Саме там публікують дати реєстрації, перелік документів та категорії людей, які можуть отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві.

Один із таких пунктів працює при благодійній ініціативі «Церква Спасіння Допомога». Волонтери організації проводять реєстрацію та інформують про нові видачі продовольства через офіційний телеграм-канал.

Пункт допомоги знаходиться за адресою: проспект Миру, 24. Усі форми для реєстрації, умови участі у програмах та інформацію про майбутні роздачі публікують саме у цьому каналі, тому за ним радять регулярно стежити.

Також гуманітарну підтримку надає благодійна організація «Карітас». Зокрема, з 8 січня розпочалася видача спеціалізованих гігієнічних наборів для внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до Полтавської області після 1 січня 2025 року.

Важливою умовою є те, що заявники не повинні були отримувати такі набори у період із серпня по жовтень 2025 року. Допомога передбачена для людей із вразливих категорій.

Подібним чином, час від часу, в даному БФ надають і безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві. Тому мешканцям варто регулярно перевіряти офіційні сторінки організацій у соцмережах та месенджерах.

Саме там публікують новини про початок нових реєстрацій та видач продовольства чи іншої гуманітарної підтримки.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно для отримання цієї підтримки.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: які документи потрібні для оформлення виплат.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області: кому доступний прихисток.