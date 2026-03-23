Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области помогает людям быстрее найти безопасное место жительства даже без знакомых или родственников в регионе.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предлагают через онлайн-платформу «Допомагай», где собраны объявления о временном убежище для людей, вынужденных покинуть дома из-за войны, сообщает Politeka.

Сервис помогает быстро найти варианты проживания и напрямую связаться с хозяевами.

На платформе публикуют разные предложения – от комнат в квартирах до отдельных домов. Пользователи могут просмотреть описание, уточнить условия и договориться о заселении.

В самом Одессе доступен вариант на улице Жуковского. Там предлагается комната в двухкомнатной квартире, где проживает 68-летняя женщина. Хозяйка ищет сожительницу для общения и совместного проживания, при этом уход за ней не требуется.

Еще одно предложение размещено на улице Онежской. Речь идет об однокомнатной квартире на втором этаже двухэтажного дома. Жилье имеет комнату площадью 16 квадратных метров, кухню, душ, туалет и балкон. Вариант подходит для женщин с детьми или домашними животными. Отопление печное или электрическое.

Отдельное здание также предлагают в селе Калантаевка Раздельнянского района. Дом рассчитан на супругов, пару или пожилых людей без детей.

Для кратковременного пребывания в городе по улице Бувалкина доступны две комнаты. Владельцы готовы принять женщин на несколько дней, если им требуется временное убежище.

Также стоит отметить, что, по словам пользователей платформы, бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области помогает людям быстрее найти безопасное местожительство даже без знакомых или родственников в регионе.

