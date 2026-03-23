Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області пропонують через онлайн-платформу «Допомагай», де зібрані оголошення про тимчасовий прихисток для людей, які були змушені залишити домівки через війну, повідомляє Politeka.

Сервіс допомагає швидко знайти варіанти проживання та напряму зв’язатися з господарями.

На платформі публікують різні пропозиції — від кімнат у квартирах до окремих будинків. Користувачі можуть переглянути опис, уточнити умови та домовитися про заселення.

У самому місті Одеса доступний варіант на вулиці Жуковського. Там пропонують кімнату у двокімнатній квартирі, де проживає 68-річна жінка. Господиня шукає співмешканку для спілкування та спільного проживання, при цьому догляд за нею не потрібен.

Ще одну пропозицію розміщено на вулиці Онезькій. Йдеться про однокімнатну квартиру на другому поверсі двоповерхового будинку. Житло має кімнату площею 16 квадратних метрів, кухню, душ, туалет і балкон. Варіант підходить для жінок із дітьми або домашніми тваринами. Опалення — пічне чи електричне.

Окремий будинок також пропонують у селі Калантаївка Роздільнянського району. Оселя розрахована на подружжя, пару або літніх людей без дітей.

Для короткочасного перебування у місті на вулиці Бувалкіна доступні дві кімнати. Власники готові прийняти жінок на кілька днів, якщо їм потрібен тимчасовий прихисток.

Також варто зауважити, що за словами користувачів платформи, безкоштовне житло для ВПО в Одеській області допомагає людям швидше знайти безпечне місце проживання навіть без знайомих чи родичів у регіоні.

Останні новини України:

