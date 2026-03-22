Доплаты для пенсионеров в Полтавской области начали начисляться в соответствии с изменениями, предусмотренными законом «О Госбюджете-2026», сообщает Politeka.

Размер надбавки для пожилых людей, нуждающихся в посторонней помощи, поднялся до 1038 грн.

В прошлом году эта сумма составила 944,4 грн. Благодаря повышению прожиточного минимума до 2595 грн, поддержка выросла на 93,6 грн, что позволяет частично покрывать расходы на повседневную жизнь и медицинский уход.

Право на получение доплаты имеют пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в регулярном уходе за медицинскими показаниями и не имеющие трудоспособных родственников для обеспечения своих нужд. Надбавка не предоставляется тем, кто получает пенсию по инвалидности или другие социальные выплаты.

Получить ежемесячную выплату можно только после прохождения врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), которая подтверждает потребность в уходе и оценивает состояние здоровья.

Для оформления надбавки следует обратиться в медицинское учреждение, получить заключение ЛКК и подать заявление в Пенсионный фонд вместе с пакетом документов. Среди необходимых – паспорт, идентификационный код, медицинское заключение и подтверждение отсутствия других выплат по инвалидности. После проверки Пенсионный фонд назначает соответствующую сумму.

Специалисты советуют заранее подготовить документы и уточнить график работы комиссии, чтобы ускорить процесс. Это особенно актуально для проживающих самостоятельно и не может рассчитывать на помощь родственников.

Именно в таком формате доплаты для пенсионеров в Полтавской области помогают пожилым людям покрывать базовые расходы, поддерживать качество жизни и дополнительную социальную стабильность.

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что нужно для получения этой поддержки.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: какие документы нужны для оформления выплат.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: кому доступно убежище.