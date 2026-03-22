Доплати для пенсіонерів у Полтавській області почали нараховуватися відповідно до змін, передбачених законом «Про Держбюджет-2026», повідомляє Politeka.

Розмір надбавки для людей похилого віку, які потребують сторонньої допомоги, піднявся до 1038 грн.

Торік ця сума становила 944,4 грн. Завдяки підвищенню прожиткового мінімуму до 2595 грн підтримка зросла на 93,6 грн, що дозволяє частково покривати витрати на повсякденне життя та медичний догляд.

Право на отримання доплати мають пенсіонери віком понад 80 років, які потребують регулярного догляду за медичними показаннями та не мають працездатних родичів для забезпечення своїх потреб. Надбавка не надається тим, хто отримує пенсію за інвалідністю або інші соціальні виплати.

Отримати щомісячну виплату можна тільки після проходження лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), яка підтверджує потребу у догляді та оцінює стан здоров’я.

Для оформлення надбавки слід звернутися до медичного закладу, отримати висновок ЛКК і подати заяву до Пенсійного фонду разом із пакетом документів. Серед необхідних — паспорт, ідентифікаційний код, медичний висновок і підтвердження відсутності інших виплат за інвалідністю. Після перевірки Пенсійний фонд призначає відповідну суму.

Фахівці радять заздалегідь підготувати документи та уточнити графік роботи комісії, щоб прискорити процес. Це особливо актуально для тих, хто проживає самостійно та не може розраховувати на допомогу родичів.

Саме у такому форматі доплати для пенсіонерів у Полтавській області допомагають літнім людям покривати базові витрати, підтримувати якість життя та забезпечують додаткову соціальну стабільність.

