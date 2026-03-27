Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области может вступить в силу после завершения обсуждения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области объявили жителям Барской общины, сообщает Politeka.

Речь идет о пересмотре стоимости услуг по вывозу и обработке бытовых отходов.

Проект обнародовало коммунальное предприятие «Бар-Благоустройство», обслуживающее домохозяйства, учреждения и местный бизнес.

Причиной корректировки стали экономические изменения последних лет. Действующие ставки утвердили в 2021 году, но за это время подорожали горючее, электроэнергия, запчасти и оплата труда персонала.

Сейчас жители платят около 22 гривны ежемесячно с одного человека за вывоз мусора. Новый проект предусматривает следующие тарифы:

- Управление смешанными отходами - 216,10 грн за кубометр;

- крупногабаритные отходы – 284,32 грн за кубометр;

- ремонтные отходы - 327,73 грн за кубометр;

- захоронение - 53,71 грн за кубометр.

По предварительным расчетам, средний платеж для одного жителя будет составлять около 29 гривен в месяц, то есть рост составит около 7 гривен по сравнению с текущим уровнем.

Специалисты объясняют, что тариф на кубометр является расчетным показателем и применяется для определения нормы образования мусора. Реальная сумма в квитанции будет меньше.

Отдельные ставки действуют для предприятий и организаций. Еще в 2025 году Бар-Благоустройство пересмотрел плату для юридических лиц — с 26,78 до 40,80 грн с НДС.

Жителям советуют ознакомиться с обнародованными расчетами и учесть возможные изменения при планировании расходов. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области может вступить в силу после завершения обсуждения.

