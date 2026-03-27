Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області оголосили для жителів Барської громади, повідомляє Politeka.

Йдеться про перегляд вартості послуг із вивезення та обробки побутових відходів.

Проєкт оприлюднило комунальне підприємство «Бар-Благоустрій», яке обслуговує домогосподарства, установи та місцевий бізнес.

Причиною коригування стали економічні зміни останніх років. Чинні ставки затвердили у 2021 році, але за цей час подорожчали пальне, електроенергія, запчастини та оплата праці персоналу.

Наразі мешканці сплачують близько 22 гривні щомісяця з однієї особи за вивезення сміття. Новий проєкт передбачає такі тарифи:

— управління змішаними відходами — 216,10 грн за кубометр;

— великогабаритні відходи — 284,32 грн за кубометр;

— ремонтні відходи — 327,73 грн за кубометр;

— захоронення — 53,71 грн за кубометр.

За попередніми розрахунками, середній платіж для одного мешканця становитиме близько 29 гривень на місяць, тобто зростання складе приблизно 7 гривень порівняно з поточним рівнем.

Фахівці пояснюють, що тариф за кубометр є розрахунковим показником і застосовується для визначення норми утворення сміття. Реальна сума у квитанції буде меншою.

Окремі ставки діють для підприємств та організацій. Ще у 2025 році «Бар-Благоустрій» переглянув плату для юридичних осіб — з 26,78 до 40,80 грн з ПДВ.

Мешканцям радять ознайомитися з оприлюдненими розрахунками та врахувати можливі зміни під час планування витрат. Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області може набути чинності після завершення процедури обговорення.

