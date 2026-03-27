Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье в начале 2026 года включает более тысячи доступных койко-мест в разных временных заведениях, сообщает Politeka.

Информацию обнародовали на официальных страницах местных служб. Речь идет о размещении в модульных городках, общежитиях, благотворительных пространствах и шелтерах предприятия «Запорожремсервис».

Переселенцы могут выбрать вариант проживания с учетом состава семьи и личных нужд. Часть мест предназначена для краткосрочного пребывания, другие рассчитаны на более продолжительный период.

Чтобы получить актуальные данные о наличии мест, советуют обращаться в департамент социальной защиты Запорожской облгосадминистрации. Специалисты предоставляют консультации и объясняют порядок поселения.

Для связи работает номер 061-764-42-65. Также действует горячая линия транзитного центра – 0-800-331-630. Дополнительную информацию можно получить у координатора Ассоциации шелтеров Николая Городенского по телефону 095-337-22-60.

Для оформления проживания необходимо подготовить паспорт, идентификационный код, справку переселенца и документы членов семьи. При наличии льгот необходимо предоставить подтверждение.

По прибытии в выбранное заведение заключают соглашение сроком на шесть месяцев с возможностью продления. Документы разрешают подать в течение 30 дней после заселения.

При регистрации переселенцы могут воспользоваться цифровым сервисом «Дія», упрощающим процедуру оформления. Все помещения, где предоставляют бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье, подготовлены для проживания.

В местных службах отмечают, что данные о наличии свободных мест регулярно обновляются. Поэтому перед поселением людям рекомендуют уточнять информацию, чтобы выбрать наиболее удобный вариант размещения.

