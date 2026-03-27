Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі на початку 2026 року включає понад тисячу доступних ліжко-місць у різних тимчасових закладах, повідомляє Politeka.

Інформацію оприлюднили на офіційних сторінках місцевих служб. Йдеться про розміщення у модульних містечках, гуртожитках, благодійних просторах та шелтерах підприємства «Запоріжремсервіс».

Переселенці можуть обрати варіант проживання з урахуванням складу родини та особистих потреб. Частину місць призначено для короткострокового перебування, інші розраховані на більш тривалий період.

Щоб отримати актуальні дані щодо наявності місць, радять звертатися до департаменту соціального захисту Запорізької обласної державної адміністрації. Спеціалісти надають консультації та пояснюють порядок поселення.

Для зв’язку працює номер 061-764-42-65. Також діє гаряча лінія транзитного центру — 0-800-331-630. Додаткову інформацію можна отримати у координатора Асоціації шелтерів Миколи Городенського за телефоном 095-337-22-60.

Для оформлення проживання потрібно підготувати паспорт, ідентифікаційний код, довідку переселенця та документи членів сім’ї. За наявності пільг необхідно надати підтвердження.

Після прибуття до обраного закладу укладають угоду строком на шість місяців із можливістю продовження. Документи дозволяють подати протягом 30 днів після заселення.

Під час реєстрації переселенці можуть скористатися цифровим сервісом «Дія», що спрощує процедуру оформлення.

У місцевих службах зазначають, що дані про наявність вільних місць регулярно оновлюють. Тому перед заселенням людям рекомендують уточнювати інформацію, щоб обрати найбільш зручний варіант розміщення.

