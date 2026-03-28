Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области делает контроль затрат и планирование платежей ключевыми для стабильного снабжения водой домохозяйств.

С начала 2026 г. произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области, сообщают местные органы власти, сообщает Politeka.

Изменения касаются централизованного водоснабжения и водоотвода для общин, обслуживаемых КП «Облводоканал».

Для бытовых потребителей кубометр воды теперь стоит 45,54 грн. без НДС и 54,65 грн. с налогом. Стоимость отвода стоков установлена ​​на уровне 44,74 грн. без НДС и 53,69 грн. с НДС. Коммерческие пользователи будут платить 24,44 грн за кубометр без налога и 29,33 грн — по НДС.

Город Запорожья не входит в зону обслуживания «Облводоканала», поэтому изменения не коснулись его жителей. Для других общин новые тарифы обеспечивают стабильную работу сетей, модернизацию оборудования и своевременное обслуживание систем водоснабжения и канализации.

Эксперты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области связано с ростом затрат на электроэнергию, ремонт труб и закупку материалов. Это позволяет поддерживать требуемое давление в системе, минимизировать аварийные ситуации и гарантировать безопасное качество воды для потребителей.

Специалисты советуют проверять показатели счетчиков, контролировать начисления и планировать семейный бюджет. Своевременная оплата помогает избежать долгов и обеспечивает бесперебойную работу системы.

Жители также напоминают следить за официальными сообщениями и обновленными расценками, чтобы правильно рассчитывать расходы и избежать непредвиденных ситуаций.

